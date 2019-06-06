"Новый Ташкент": британцы предложили уникальный проект города - видео

Британцы рассказали о своем видении "Нового Ташкента" и представили красочное видео.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Британские архитекторы показали свое видение нового Ташкента, сообщает MyDay.

Специалисты выложили видеоролик, в котором предложили новый проект, где на левом берегу реки Чирчик предлагается построить на 20,000 гектарах город на два миллиона человек.

В "Новом Ташкенте" британцы предлагают создать правительственный квартал, бизнес-сити, район нового аэропорта и уникальный New Tashkent Island - остров между нынешним городом и новым, где будут располагаться жилые кварталы и торгово-развлекательные комплексы.

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Конечно же, архитектурно бюро предложило дополнить все это атмосферными прогулочными зонами.

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что концепция нового генерального плана Ташкента будет разработана до конца апреля 2019 года в формате 3D.

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Над созданием концепции работают компании из Китая, Турции и Великобритании.