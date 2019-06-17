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Беспилотник

Беспилотники будут следить за порядком на рынке Чиланзара

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Беспилотники будут мониторить рынки района на случай преступлений.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Рынки Чиланзарского района будут мониторить беспилотники, сообщает UPL.uz.

По сообщению издания, ответственные лица полагают, что это поможет бороться с преступностью.

Известно, что Кабинет министров принял постановление о мерах профилактики правонарушений в Чиланзарском районе: правоохранительные органы получат беспилотники, которые будут мониторить рынки района.

Напомним, в феврале 2019 года в Узбекистане Сенат утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

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В соответствии с поправками, данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При повторном нарушении уголовная ответственность предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, те же действия, повлекшие смерть человека, - от пяти до восьми лет, при многочисленных человеческих жертвах и тяжких последствиях - от восьми до десяти лет.

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В июне 2017 года в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв).

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В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016 года ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определены специальным разрешением кабинета министров республики.

Теги:
рынок, Ташкент, Ташкент, Чиланзарский район, Узбекистан, Узбекистан, Дрон, Беспилотник



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