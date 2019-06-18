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Узбекистанцам упростили оформление пенсии

Sputnik
Общество
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Кроме того, в стране стало проще оформить единовременное пособие при рождении ребенка.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане упростили правила оформления пенсии по возрасту. Соответствующий приказ прошел регистрацию в Министерстве юстиции республики.

"При назначении пенсии по возрасту и пособий, пенсии по инвалидности, единовременного пособия на погребение справка с места жительства не требуется", — отмечается в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства "Правовая информация".

Также изменились правила оформления пенсии по случаю потери кормильца: вместо оригинала свидетельства о смерти следует предоставлять его копию.

Кроме того, в стране стало проще оформить единовременное пособие при рождении ребенка. Отныне не требуются копия трудовой книжки и справка с места жительства.

Что надо знать узбекистанцам о пенсии, чтобы не состариться в нищете >>>

Ранее сообщалось, что в республике с 1 сентября 2019 года отменят привязку налогов и штрафов к МРЗП. Взамен будут введены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и базовая расчетная величина. 

Планируется использовать следующие ставки: МРОТ — 577 170 сумов; базовая расчетная величина — 202 730 сумов; базовая величина исчисления пенсии — 202 730 сумов.

Теги:
пенсионер, дети, пособие, документы, пенсия, Узбекистан



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