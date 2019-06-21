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Университетский (ранее — Абрамовский) бульвар в Самарканде

На Университетском бульваре в Самарканде установили онлайн-камеру

Facebook / Фируза Шарипова
Общество
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Уже сейчас любой желающий может посмотреть в реальном времени на то, что происходит в парке.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. На Университетском бульваре в Самарканде установлена камера видеонаблюдения, сообщает хокимият Самаркандской области.

По словам хокимията, онлайн-камеру установили для непосредственного наблюдения за ходом строительных работ на Университетском бульваре.

Уже сейчас можно быть в курсе процессов, происходящих в парке в режиме реального времени на веб-сайте http://samarkand.uz.

Напомним, жители города недовольны тем, что власти собираются переустроить главный бульвар одного из красивейших городов Узбекистана — в частности, установить там спортивные тренажеры, проложить велодорожки, реконструировать фонтаны, оборудовать общественный туалет.

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Самаркандцев беспокоит судьба вековых деревьев, часть из которых, по всей видимости, придется срубить. Они придерживаются мнения, что обустройство велодорожек — дело благое, однако в городе найдутся другие места, требующие обновления, а Университетский бульвар — был и остается единственным местом, где можно укрыться от солнца и насладиться прохладой.

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После этого хоким области Эркинжон Турдимов заявил, что все деревья на Университетском бульваре в Самарканде будут пронумерованы, им присвоят паспорта.

По его словам, никаких кардинальных изменений не ожидается: власти планируют лишь облагородить сквер.

Университетский бульвар (одно из прежних названий — Абрамовский бульвар) находится в центральной части Самарканда, там расположена аллея из высоких деревьев, разделяющая улицу на две части. Бульвар пересекается с девятью улицами.

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Территория бульвара, как и сам он, были заложены в конце XIX века. Туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман в 1870 году утвердил план "Русского Самарканда". В 1871 году при губернаторе города Александре Абрамове заложили Абрамовский бульвар.

Теги:
Хокимият, хокимият, камера, скандал, парк, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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