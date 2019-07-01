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Аттракцион

Аттракционы в Узбекистане ждет внеплановая проверка после ЧП в Джизаке

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Планируется проверить как техническое состояние аттракционов, так и разрешения на их эксплуатацию. 

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Государственный комитет промышленной безопасности Узбекистана собирается провести внеплановую проверку всех аттракционов в республике после происшествия в парке "Истиклол" в Джизаке.

Аттракцион в парке
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"Госкомитет направил запрос в кабмин о проведении внеплановой полной проверки всех аттракционов парков отдыха, находящихся на территории республики", — рассказал представитель ведомства РИА Новости.

По его словам, проверять будут техническое состояние аттракционов и разрешения на их эксплуатацию. 

Авария в парке "Истиклол" в Джизаке произошла 28 июня. Аттракцион "Летающая тарелка" развалился во время работы, погибла 19-летняя девушка. 

По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек.

Следственный департамент УВД Джизакской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека". Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.

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В начале мая в стране ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. 

Санкции за нарушение требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов оговорены в отдельной статье Кодекса об административной ответственности.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП. Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.

Теги:
Узбекистан, проверка, трагедия, уголовное дело, аттракционы



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