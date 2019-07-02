В Андижане появится первый экоаэропорт в республике

Новый аэропорт в Андижане будет использовать солнечную энергию, а его строительство будет соответствовать всем экологическим стандартам строительства.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Современный экоаэропорт появится в Андижане уже совсем скоро, сообщается в сюжете на телеканале "Узбекистан-24".

У здания будет необычное архитектурное решение - терминал в виде герба Узбекистана.

"Терминал в виде герба Узбекистана сделает аэропорт привлекательным для внутренних и зарубежных туристов", – отметил инвестор из Китая Ху Рен Кенг.

Также по его словам, в Китае уже давно существует такой экоаэропорт и аналогично воздушной гавани Шэньчжэне, аэропорт в Андижане будет использовать солнечную энергию.

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По его словам, строительные работы уже будут начаты в августе-сентябре этого года, а завершены в 2020 году.

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Напомним, что в июне "Узбекистон хаво йуллари" объяснили, почему до сих пор закрыт аэропорт в Андижане. Реконструкции также требует аэропорт в Термезе.

По словам директора департамента эксплуатации наземных сооружений и управления аэродромами Антона Ходжаяна, аэропорт Андижана, который не работает с октября 2018 года, сейчас находится в критическом состоянии.

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Кроме того, отметил эксперт, воздушная гавань нуждается в строительстве нового терминала и обновлении наземной инфраструктуры.

Что касается аэропорта Термеза, по его словам, не так давно было принято решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции всей наземной инфраструктуры. Когда будут выполнены эти работы, НАК займется вопросом "Андижана".