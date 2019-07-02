В МВД России предложили ужесточить требования к водителям-иностранцам

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Необходимо жестко контролировать уровень подготовки иностранных водителей автобусов, заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

"Мы достаточно серьезно усилили контроль за пассажирскими перевозками в плане водителей. У нас есть центры, где иностранные водители занимают 70%, и, безусловно, уровень их знаний и навыков надо жёстко проверять", — цитирует Горового РИА Новости.

По его словам, министерство намерено и дальше жестко контролировать вопросы пассажирских перевозок и проведения техосмотров автобусов. Горовой отметил, что на дорогах по-прежнему остается много транспортных средств, которые являются небезопасными.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Госсовета в конце июня заявил, что иностранцам запретят въезжать в РФ, если у них будут неуплаченные штрафы за нарушения Правил дорожного движения на российской территории. Ведомство планирует создать информационную базу данных совместно с Федеральной таможенной службой. В итоге появится возможность контролировать уплату штрафов иностранцами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств.

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Ранее в МВД предложили ужесточить миграционное законодательство — ввести новый платеж за трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.

По словам замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько, в РФ ежегодно приезжают работать более двух миллионов граждан Узбекистана.