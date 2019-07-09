Первая туристическая ярмарка стран СНГ открылась в Самарканде

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Самарканде стартовала Первая туристическая ярмарка стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участников мероприятия поприветствовал хоким области Эркинжон Турдимов. Он отметил, что отношения между Узбекистаном и другими государствами – участниками СНГ динамично развиваются, и ярмарка поможет им запустить еще больше совместных проектов.
Так, республику стали чаще посещать туристы-мусульмане. По итогам прошлого года первое место среди мусульманских государств, чьи туристы приезжали в Узбекистан, заняла Турция (41299 человек), на втором месте — Пакистан (5568), на третьем — Малайзия (2768).
Узбекистан установил безвизовый режим с 65 странами мира, внедряются новые категории виз для отдельных групп иностранцев. По словам Аккулова, гости из других стран стали проводить в республике больше времени (с 2,3 дня в 2017 году до трех дней в 2019-м).
"Мы ожидаем, что по итогам мероприятий будут подготовлены ценные рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию системы и индустрии туризма, которые обеспечат комфортное пребывание туристов", — сказал Абдулазиз Аккулов.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года Узбекистан принял 3 034 824 туриста.