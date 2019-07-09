Первая туристическая ярмарка стран СНГ открылась в Самарканде

Ожидается, что мероприятие поможет государствам – участникам СНГ запустить больше совместных проектов в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Самарканде стартовала Первая туристическая ярмарка стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участников мероприятия поприветствовал хоким области Эркинжон Турдимов. Он отметил, что отношения между Узбекистаном и другими государствами – участниками СНГ динамично развиваются, и ярмарка поможет им запустить еще больше совместных проектов.

На заседании Совета по туризму стран СНГ, в рамках которого проходит ярмарка, исполняющий обязанности председателя Госкомтуризма Абдулазиз Аккулов рассказал, что многие международные рейтинговые агентства признают Узбекистан как одну из самых динамично развивающихся стран в сфере привлечения гостей из других государств.

Так, республику стали чаще посещать туристы-мусульмане. По итогам прошлого года первое место среди мусульманских государств, чьи туристы приезжали в Узбекистан, заняла Турция (41299 человек), на втором месте — Пакистан (5568), на третьем — Малайзия (2768).

Узбекистан установил безвизовый режим с 65 странами мира, внедряются новые категории виз для отдельных групп иностранцев. По словам Аккулова, гости из других стран стали проводить в республике больше времени (с 2,3 дня в 2017 году до трех дней в 2019-м).

Отдельное внимание в ходе выступления чиновник уделил Самарканду. Он отметил, что 70% туристов из стран СНГ предпочитают находиться в этом древнем городе с богатой историей от двух до четырех дней, многие приезжают целыми семьями или с составе групп.

"Мы ожидаем, что по итогам мероприятий будут подготовлены ценные рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию системы и индустрии туризма, которые обеспечат комфортное пребывание туристов", — сказал Абдулазиз Аккулов.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года Узбекистан принял 3 034 824 туриста.