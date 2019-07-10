Мать, оставившая младенца в туалете в Сурхандарье, объяснила поступок

У девушки начались схватки прямо на рынке, поэтому она решила зайти в туалет, чтобы родить - другие подробности читайте в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Девушка, которая оставила своего ребенка в общественном туалете в Сурхандарьинской области, объяснила свой поступок и раскаялась в содеянном, сообщает "Даракчи".

В интервью корреспонденту информационной передачи Davr, девушка поведала, что отец ребенка не знал о ее беременности, так как работает в России.

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По ее словам, в тот трагический день она приехала на рынок, чтобы купить одежду, зашла в кафе. Когда девушка начала пить чай, то у нее начались схватки.

"Я зашла в ближайший общественный туалет. Родила и оторвала пуповину руками. Ребенок не закричал, испугавшись, я бросила его и ушла. Потом вернулась, никакого крика не было, я подумала, что он мертв. Я знала, что ребенок женского пола, даже не посмотрела на ее лицо. Была испугана и боялась опозориться. Я сожалею о содеянном", - рассказала девушка.

К счастью, врачи спасли жизнь ребенка, на данный момент возбуждено уголовное дело.

Напомним, 8 июля в общественном туалете Сурхандарьи на рынке "Лолазор" был найден ребенок.

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Врачи скорой помощи прямо на месте оказали ей помощь и она была доставлена в перинатальный центр в тяжелом состоянии.

В узбекских соцсетях уже выложили видеоролик, в котором команда врачей пытается оказать малышке помощь, но это очень тяжелые кадры.