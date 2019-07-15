Что будет со штрафами, полученными до 1 августа в Узбекистане

Минюст уточняет, что в соответствии с законодательством штраф определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения правонарушения.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане штрафы, зафиксированные до 1 августа, будут оплачиваться по старой ставке, сообщает Минюст.

"Штрафы выплачиваются по минимальному размеру заработной платы на время совершения правонарушения. Например, 28 июля был составлен административный протокол о том, что водитель пользовался телефоном во время управления транспортным средством. Несмотря на то, что с 1 августа размер штрафов изменился, данный водитель в течение 60 дней должен будет оплатить штраф (608 190 сумов), который был действителен 28 июля", – сообщили в Минюсте.

В последнее время в социальных сетях распространяется информация об увеличении размеров административных штрафов с 1 августа 2019 года.

Минюст уточняет, что в соответствии с законодательством штраф определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения правонарушения.

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В соответствии с указом президента с 1 августа 2019 года установлено повышение минимальной заработной платы на 10 процентов. Соответственно, размеры различных административных штрафов также увеличатся с 1 августа 2019 года на 10 процентов.

Напомним, в Узбекистане усилят ответственность за нарушение закона об охране и использовании объектов культурного наследия.

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Согласно документу, уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие значительный ущерб (от 100 до 300 МРЗП, согласно Уголовному кодексу), наказываются штрафом в размере от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до трех лет.

За причинение крупного ущерба грозят штраф в размере от 300 до 500 МРЗП и обязательные общественные работы от 360 до 480 часов или ограничение свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.