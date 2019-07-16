В Ташкенте создадут Центр научно-технических инноваций

Современный центр будет организовывать учебные поездки для молодых ученых из Узбекистана в Китай, а также будет создана совместная лаборатория с Шанхаем.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте хотят создать Центр научно-технических инноваций Шанхай-Ташкент, сообщает Podrobno.uz.

Председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов принял участие в работе семинара "Китайско-узбекские отношения и стратегическое сотрудничество" в рамках экономического пояса Шелкового пути в Шанхае, где провел переговоры с руководством Центра научно-технических связей в Шанхае.

Женщины в науке и технологиях: как США ищут стартапы в Узбекистане >>

По словам издания, стороны обсудили вопросы создания и запуска в столице Узбекистана Центра научно-технических инноваций Шанхай-Ташкент, а также наметили конкретные шаги по реализации данного проекта.

"Центр будет организовывать учебные поездки для молодых ученых из Узбекистана в Китай, помимо этого, будет создана совместная лаборатория", - говорится в сообщении.

Китайская сторона пригласила узбекскую делегацию принять участие в Международной инновационной конференции в Синьцзяне в октябре 2019 года.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении в следующем году в Узбекистане форума мозговых центров двух стран.

В Намангане построят IT-парк с инновационной школой >>

Напомним, в январе в Шанхае открылась зарубежная торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

Торговые площадки биржи в Китае, помимо осуществления экспортно-импортных операций через электронные биржевые и аукционные торги, будут оказывать и консалтинговые услуги по различным аспектам работы на китайском и узбекском товарных рынках, логистике, а также информационному обеспечению бизнеса.