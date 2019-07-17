"Антипиратские" соглашения вступили в силу в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву вступили в силу в Узбекистане в среду, сообщает МИД Узбекистана.
"Семнадцатого июля для республики Узбекистан вступили в силу Договор по исполнениям и фонограммам и Договор по авторскому праву, принятые 20 декабря 1996 года в рамках Всемирной организации по интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В настоящее время участниками указанных договоров ВОИС являются 101 государство и Европейский союз.
Упомянутые договоры также известны как "Договоры ВОИС в области Интернета" и устанавливают основные стандарты охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде.
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"Договоры ВОИС в области Интернета" заложили основу сбалансированной системы охраны в новом технологическом контексте в таких областях, как интерактивная передача авторско-правового контента, ограничение авторско-правовой охраны и содействие технологиям, которые способствуют распространению и использованию творческого контента.
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Напомним, в Ташкентском государственном юридическом университете 22 ноября состоится официальное открытие кафедры "Интеллектуальная собственность".
На кафедре будут готовить специалистов в области интеллектуальной собственности, создавать учебно-методическую базу. Кроме того, в планах — организация сотрудничества с ВОИС в сфере образовательной деятельности, привлечение зарубежных экспертов. Также ожидается, что представители республики смогут проходить обучение в Академии ВОИС в Турине.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о присоединении страны к обязательствам по защите интеллектуальной собственности в феврале 2019 года.
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В 2017-2017 годах в Узбекистане создали информационную систему "Интеллектуальная собственность", предусматривающую электронную подачу заявок на патенты и формирование общедоступной базы данных патентного фонда. Также в республике внедряют интерактивные госуслуги в этой сфере по принципу "одно окно".