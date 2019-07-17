"Антипиратские" соглашения вступили в силу в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву вступили в силу в Узбекистане в среду, сообщает МИД Узбекистана.

"Семнадцатого июля для республики Узбекистан вступили в силу Договор по исполнениям и фонограммам и Договор по авторскому праву, принятые 20 декабря 1996 года в рамках Всемирной организации по интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В настоящее время участниками указанных договоров ВОИС являются 101 государство и Европейский союз.

Упомянутые договоры также известны как "Договоры ВОИС в области Интернета" и устанавливают основные стандарты охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде.

Тулубьева о защите авторских прав: механизмов взыскания убытков очень много >>

"Договоры ВОИС в области Интернета" заложили основу сбалансированной системы охраны в новом технологическом контексте в таких областях, как интерактивная передача авторско-правового контента, ограничение авторско-правовой охраны и содействие технологиям, которые способствуют распространению и использованию творческого контента.

В Узбекистане начнут готовить защитников авторских прав >>

Напомним, в Ташкентском государственном юридическом университете 22 ноября состоится официальное открытие кафедры "Интеллектуальная собственность".

На кафедре будут готовить специалистов в области интеллектуальной собственности, создавать учебно-методическую базу. Кроме того, в планах — организация сотрудничества с ВОИС в сфере образовательной деятельности, привлечение зарубежных экспертов. Также ожидается, что представители республики смогут проходить обучение в Академии ВОИС в Турине.

В Узбекистане предложили увеличить штраф за нарушение авторских прав >>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о присоединении страны к обязательствам по защите интеллектуальной собственности в феврале 2019 года.

В Узбекистане отменят госрегистрацию прав на произведения искусства >>

В 2017-2017 годах в Узбекистане создали информационную систему "Интеллектуальная собственность", предусматривающую электронную подачу заявок на патенты и формирование общедоступной базы данных патентного фонда. Также в республике внедряют интерактивные госуслуги в этой сфере по принципу "одно окно".