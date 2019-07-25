Улицы и шрамы: история узбекской девочки, которую бросил папа

Жуткую историю поведали ЮНИСЕФ миру. История узбекистанки, которая с 12 лет скиталась по улицам, так как отец уехал на заработки в Россию.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В Узбекистане появляется все больше детей, родители которых уезжают на заработки в другие страны. Они остаются одни, на попечении других родственников, часто сбегают из домов и предоставлены сами себе.

Одна из таких жутких историй была опубликована на сайте Детского фонда ЮНИСЕФ.

18-летняя девочка по имени Ирода до сих пор скитается, но очень хочет закончить школу, которую так и не смогла закончить ввиду обстоятельств.

Кофе и букеты: как я спас узбечку от мужа-тирана и нашел свою любовь >>

После рождения Ироды, ее мать умерла, а когда девочке исполнилось 12 лет ее отец уехал на заработки в Россию. С тех пор она его не видела.

На воспитание девочки остался только дядя, который, по ее словам, установил "жесткие правила", от которых она в итоге сбежала.

Работала, чтобы оплатить долг мужа, а он отнял сына - история узбекистанки >>

Ирода начала заводить дружбу с разными детьми, бродить по улицам. Как итог: пропуск уроков в школе и самый страшный день в ее жизни.

"Она только помнит, как пила сок. Затем она проснулась в луже крови и с острой болью в животе. Оказалось, что ей подмешали наркотики и изнасиловали. Ей было всего 13 лет", - говорится в сообщении.

После этого случая она потеряла контроль над собой и ее отправили в специализированное учебно-воспитательное учреждение для детей с проблемным поведением.

По ее словам, отец пару раз звонил ей из России, но всегда говорил, что возвращаться в Узбекистан не собирается.

В Ташкенте помогли женщине, страдающей депрессией >>

Затем вся жизнь у девочки состояла из черного и белого: свобода, улицы, либо снова воспитательные учреждения. В последний раз Ирода побывала там после кражи продуктов из магазина.

Теперь она каждый день встречается с участковым для отчета. По ее словам, она их теперь очень боится и всегда смотрит по сторонам, нет ли за спиной сотрудника органов. В некоторые моменты ей было настолько плохо, что она резала себе руки.

ЮНИСЕФ Улицы и шрамы: история узбекской девочки, которую бросил папа

На данный момент она работает официанткой в чайхане рядом с базаром, где получает 35 тысяч сумов за 13-часовую смену.

"Я не хочу возвращаться к прошлому. Я только хочу закончить школу и все", - говорит Ирода.

Ее мечта - закончить школу, ведь у нее сейчас нет даже друзей.

Единственная подруга, которая у нее была - в воспитательном учреждении.