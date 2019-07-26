Минздрав: в Узбекистане ощущается нехватка медицинских работников

Если в среднем по Узбекистану число медработников на 10 тысяч населения составляет 20,5, то в отдельных регионах (Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Джизакская области) этот показатель еще ниже - около 16-17 медработников.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой выступил Уктам Исмаилов, начальник управления науки и образования министерства здравоохранения Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

По его словам, в настоящее время в Узбекистане ощущается нехватка медицинских работников, в том числе узкой специализации – 6136, общей практики – 2324.

Если в среднем по стране число медработников на 10 тысяч населения составляет 20,5, то в отдельных регионах (Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Джизакская области) этот показатель еще ниже – около 16-17 медработников.

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Учитывая растущую потребность увеличиваются квоты приема в высшие медицинские образовательные учреждения (в прошлом году бакалавриат – на 27%, магистратура – на 28%, клиническая ординатура – на 22%).

Постановлением Президента "О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки" от 6 мая 2019 года определено, что с 2019/2020 учебного года в медицинских и фармацевтических вузах в системе бакалавриата начинается подготовка по новым направлениям, таким как клиническая психология, биомедицинская инженерия, стандартизация, сертификация и менеджмент качества лекарственных препаратов.

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Введены целевые квоты для регионов, при которых набор абитуриентов осуществляется по принципу из конкретного региона – в этот же регион. То есть после окончания вуза специалист отправляется работать в свою область, откуда поступал. На 2019/2020 учебный год утверждены всего 4490 приемные квоты, из них 1710 – государственные гранты (1553 целевые и 2780 – на платно-контрактной основе).

На сегодняшний день по данным государственного тестового центра среднее число подавший на 1 место абитуриентов составило 24,2. На сегодняшний день подготовка квалифицированных медицинских кадров ведется в 7 вузах и 4 филиалах в областях.

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В 2018 году открыт Термезский филиал Ташкентской медицинской академии (ТМА), восстановлен прием в Ферганский филиал ТМА. В 2017 году срок обучения в бакалавриате был сокращен с 7 до 6 лет, планируется сократить сроки обучения в колледжах с трех до двух лет, пересмотрены программы обучения с целью сократить непрофильные гуманитарные предметы.

Еще одной проблемой в сфере медицинского образования является несоответствие действующих стандартов образования международным, недостаточный уровень профессиональных знаний выпускников вузов, низкий уровень использования современных технологий преподавания.