Минздрав Узбекистана объяснил, почему "скорая помощь" опаздывает на вызов

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана рассказали, почему скорая в республике так часто опаздывает на вызовы, а также что вообще происходит с экстренной службой.

Согласно данным Минздрава, серьезным препятствием поднятию качества службы "скорой помощи" являются необоснованные и ложные вызовы, несоблюдение правил по освобождению дороги для машины "скорой помощи", заграждение дороги и входных путей к домам.

"Поступившие в скорую медицинскую помощь вызовы делятся на две группы. Повреждения и заболевания или случаи, оказывающие серьезную опасность жизни и здоровью больного, то есть результаты ДТП, чрезвычайных случаев, высотная травма, бессознательное или разные шоковые состояния, профузное кровотечение, роды, термические ожоги или охлаждение тела, острое отравление от химических или лекарственных средств, удары током считаются экстренными, на такие вызовы машины "скорой помощи" обязаны приехать в течение 20 минут", рассказывает заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Аслонов.

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Ко второй группе, по его словам, относят не экстренные вызовы (аритмия, астма, средняя травма, аллергия, головная боль, боль в животе, температура и так далее) - на такие вызовы "скорая" обязана приехать в течение 30 минут.

"Сегодня 30-40 процентов всех поступающих в "скорую помощь" вызовов являются необоснованными, не подходящими ни по одной категории вызовов. В большинстве случаев люди с хроническими заболеваниями вызывают "скорую" для того, чтобы им померили давление или же сделали укол, дали таблетки. Есть такие больные, которые в год делают более 1000 таких вызовов", - говорит Аслонов.

Еще одна проблема: ложные вызовы, которые, по его словам, занимают больше времени, чем обычные вызовы.

Ну, и одна из самых важных проблем: несоблюдение правил по освобождению дороги для машины "скорой помощи".

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Напомним, весь Узбекистан в июне обсуждал трагедию, когда пожилая жительница Ташкента умерла в больнице из-за опоздания скорой помощи.

Согласно данным, в Узбекистане ежегодно службой экстренной медицинской помощи обслуживается более 10 миллионов обращений. Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи, его региональными филиалами и отделениями свыше 200 тысяч больным оказываются самые сложные высокотехнологичные операции.

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За последние два года из Государственного бюджета для сферы закуплено около 1500 специализированных автотранспорта и потребность регионов на эту технику полностью покрыта.