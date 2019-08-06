В Ташкенте обсудят проблему системы предотвращения наводнений

В брифинге примут участие заместители хокима Ташкента, глава департамента городского развития, а также другие должностные лица, ответственные за сектор.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Завтра, 7 августа, в 11:00 в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента республики Узбекистан будет проведен брифинг на тему "Проблемы системы предотвращения наводнений в Ташкенте", сообщает пресс-служба.

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В брифинге примут участие заместители хокима Ташкента Бахтиер Рахманкулов и Хаёт Иногамов, глава департамента городского развития Азамжон Ризашев, а также другие должностные лица, ответственные за сектор.

Напомним, из-за проливных дождей в апреле, мае и июне этого года в Ташкенте были случаи затопления водой столичных улиц.

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Чтобы максимально избежать подобных ситуаций в будущем, были изучены проблемы в ирригационных и дренажных системах города. В результате исследования выяснилось, что дренажные системы имеют недостаточную пропускную способность по следующим причинам: низкий уровень фильтрации, повреждение и износ труб дренажной системы.

Кроме того, тот факт, что ирригационные системы во многих местах были закрыты либо закопаны, также вызвал скопления воды. Имеет значение и то, что осадков в этом году было чрезмерно много.

Исходя из этого, соответствующие подразделения Ташкента систематически проводят работы по реконструкции и улучшению дренажных сетей в столице, строительству новых коллекторов, мониторингу существующих ирригационных сетей, улучшению открытых и закрытых ирригационных систем, а также их ремонту.