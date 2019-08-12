В Ташкенте смогут увидеть два древнейших Корана

В Узбекистане реализовали проект, целью которого является исследование и поиск следов утерянных страниц легендарного Корана.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Участники Недели культурного наследия "Узбекистан - перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры" 23 августа смогут увидеть одни из первых Коранов в мире, сообщает UzDaily.

НАЭСМИ совместно с телеканалом Sevimli TV и узбекской службой BBC реализовали проект, целью которого является исследование и поиск следов утерянных страниц легендарного Корана.

"Была отснята серия документальных фильмов "Факты и мифы Катталангарского Корана", съемки которых прошли в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, поселении Катта Лангар Камашинского района Кашкадарьинской области и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Эпизоды фильмов раскрывают историю того, как страницы древней священной книги попали в Катта Лангар, как большинство из них отправилось в Санкт-Петербург, а также исторические факты и мифы, связанные с Кораном, воспоминания аксакалов и хранителей, историю "арабской деревни".

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Всего было создано 30 пятнадцатиминутных фильмов, которые транслируются в дни месяца Рамадан на телеканале Sevimli TV, а также на веб-сайте узбекской службы BBC.

Напомним, Коран Османа (Усмана) является первоисточником священной книги в переплете, написанной на шкуре нерожденного теленка. Для того чтобы увидеть эту священную для всех мусульман реликвию, Ташкент ежегодно посещают сотни тысяч верующих и туристов из многих стран мира.

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Колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман имеет и знаменитый Катталангарский Коран. Эта древняя книга относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества. По оценкам экспертов, общий объем Катталангарского Корана мог составлять 206 страниц.

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На сегодняшний день сохранилось только 97 страниц, или около половины от объема уникального манускрипта. Неизвестна история появления в России 81 страницы Корана и при каких обстоятельствах они были переданы в Институт восточных рукописей РАН. Последующие исследования показали, что 16 страниц рукописи хранятся в Узбекистане. В настоящее время судьба более половины страниц уникального манускрипта остается неизвестной.