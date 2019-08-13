Как узбекистанцы относятся к социальным сетям - результаты опроса

Согласно опросу, в социальных сетях узбекистанцы обычно общаются с людьми из других стран или что-то покупают/продают.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Большинство узбекистанцев положительно относятся к социальным сетям, выяснил портал HeadHunter.

Исследовательский центр компании провел опрос среди узбекистанцев с целью выяснить, как они относятся к социальным сетям.

Участие в опросе приняли 195 человек, 63% из которых – мужчины, 37% - женщины.

36% опрошенных указали свой род деятельности - специалист/менеджер среднего звена, 18%-студенты, 9% - неработающий/домохозяйка, 8% - предприниматели. В своих ответах 20% респондентов так же указали род деятельности: бухгалтер, инженер, охранник, пенсионер, проектировщик, финансист, фрилансер.

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95% от общего числа респондентов пользуются социальными сетями, из них 78% ежедневно.

При этом 82% респондентов имеют насыщенный распорядок дня. В свободное от учебы/работы время респонденты проводят время с семьей, читают книги, слушают музыку.

56% респондентов просматривают не только ленту новостей в социальных сетях, но и обращают внимание на рекламу в случае интересных предложений.

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У 41% опрошенных социальные сети занимают, в среднем, от одного часа до трех в день. У 35% - не более часа и 13% проводят в социальных сетях более трех часов в день. 85% опрошенных видят потребность в социальных сетях. Однако больше половины респондентов (54%) смогли бы отказаться от социальных сетей в случае необходимости.

46% опрошенных отказаться от социальных сетей уже не могут. На вопрос, как на жизнь влияют соцсети, узбекистанцы ответили, что находят там необходимую для себя информацию, могут общаться с людьми, которые находятся в другой стране, могут приобрести нужный товар, продвигать собственные услуги и просто скоротать время.

Наиболее популярными социальными страницами среди узбекистанцев оказались Telegram и YouTube. Наименьшим спросом пользуются Instagram, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Linkedln, Twitter, Snapchat.