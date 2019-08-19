В Абу-Даби отправятся сразу две стартап-команды от Узбекистана

На финал конкурса поедут стартапы с мобильным PoS-терминалом и проектом для поиска лекарств в аптеках.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Две команды из Узбекистана примут участие в финале FinTech Abu Dhabi, сообщает IT-парк Ташкента.

На днях в Ташкенте прошел отборочный тур IT-конкурсов FinTech Abu Dhabi и TIP Summit. Помимо узбекских команд, в финале FinTech Abu Dhabi будут участвовать 50 стартапов со всего мира, а на TIP Summit — 15.

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На FinTech Abu Dhabi поедет команда Нодира Бадриддинова с мобильным PoS-терминалом, позволяющим принимать оплаты со всех видов платежных карт любым способом.

На TIP Summit отправится команда Нигоры Акиловой с проектом Arzon Apteka - сервис для поиска лекарств в аптеках Узбекистана, помогающий определить цену и наличие препарата, местонахождение и узнать номер аптеки.

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Компанией, ответственной за тур, в этом году стала Unbound, а соорганизатором — IT-Парк в Ташкенте.

Напомним, в июле в Ташкенте открылся первый Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park).

Первыми резидентами уже стали 15 стартап-команд, прошедшие отбор.

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В новом парке ими и другими командами будут реализовываться программы бизнес-инкубации, акселерации и венчурного финансирования для запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов.

Также на территории IT Park в скором времени откроют коворкинг, IT-академию, IT-лаборатории и IT-отель.