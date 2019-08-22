Большая проверка: почти все аттракционы в Узбекистане опасны для жизни

Теперь аттракционы, установленные в Узбекистане, будут сертифицированы, а работники, закрепленные за ними, пройдут обучение на специальных курсах.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Большая часть аттракционов в парках Узбекистана не соответствует требованиям безопасности, сообщает УзА со ссылкой на пресс-конференцию на тему "Меры по технической безопасности при строительстве аттракционов в парках отдыха, проблемы и решения".

По утверждению председателя Государственного комитета промышленной безопасности Бахтиера Гуломова, создано 16 рабочих групп по регионам из 100 представителей местных властей, которыми были проверены 1 845 аттракционов, установленных в 129 парках культуры и отдыха, и изучено соблюдение правил безопасной эксплуатации.

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Как выяснилось, у 1 292 аттракционов не имеется технических паспортов, у 1 106 - нет журнала ежедневного технического осмотра, 928 аттракционов не имеют инструкций по эксплуатации и установке, а у 1 258 работников, закрепленных за аттракционами, нет специальных свидетельств: они не имеют понятия о порядке использования техники.

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Более того, по 695 аттракционам не назначены ответственные лица, по 931 не разработаны должностные инструкции операторов и ответственных лиц. В 854 аттракционах нет возможности оказания первой медицинской помощи.

"Как показывают выявленные недостатки, большинство аттракционов в парках культуры и отдыха не отвечает требованиям эксплуатации. Это опасно для жизни человека. Большинство аттракционов в нашу страну привозится из-за рубежа, в частности, из Китая. Аттракционы отечественного производства не полностью отвечают требованиям. В результате возникает серьезная угроза жизни и здоровью человека", - говорит Бахтиер Гуломов.

По его словам, в целях предупреждения нежелательных случаев, связанных с жизнью и здоровьем детей, аттракционы, установленные в парках культуры и отдыха в период 2017-2019 годов, будут сертифицированы, а работники, закрепленные за ними, пройдут обучение на специальных курсах.

Также теперь аттракционы перед установкой и эксплуатацией пройдут технический осмотр и испытания.

Напомним, авария в парке "Истиклол" в Джизаке произошла 28 июня. Аттракцион "Летающая тарелка" развалился во время работы, погибла 19-летняя девушка.

ЧП произошло из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек.

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В начале мая в стране ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП. Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.