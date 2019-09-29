США выделит до 50 млн долларов на образование в Узбекистане

Это первое двустороннее соглашение между правительствами США и Узбекистана о гранте на развитие, которое предполагает долгосрочную поддержку американской стороной сферы образования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан и США подписали грантовое соглашение для осуществления целей в области развития (DOAG), в рамках которого американская сторона выделит до $50 млн. на поддержку реформы сектора образования в Узбекистане в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает сайт Министерства народного образования республики. Это первое двустороннее соглашение между правительствами США и Узбекистана о гранте на развитие, которое предполагает долгосрочную поддержку американской стороной сферы образования Узбекистана. Согласно документу, первый транш будет предоставлен на сумму $19,5 млн.

Мероприятия, финансируемые в соответствии с этим соглашением, будут осуществляться в тесной координации с правительством страны для улучшения результатов обучения чтению и математике в начальной школе, использования информационных технологий и обучения английскому языку.

Напомним, Узбекистан активно сотрудничает в сфере образования со многими странами. В частности, открылся филиал МИФИ, представительство МГИМО. Уже сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и на уровне школьного.

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