Конгресс-холл и отель Hilton готовы к эксплуатации - Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Еще одним адресом визит главы государства стал международный деловой центр Tashkent City. Президент его осмотрел завершенные объекты - Конгресс-холл и отель Hilton, сообщает пресс-служба президента.
В конгресс-холле общей площадью 43 тысячи квадратных метров созданы необходимые условия для проведения крупных международных мероприятий, переговоров высшего уровня. На первом этаже размещен конференц-зал на 3,5 тысячи человек, который при необходимости может быть трансформирован в два или четыре зала.
Во время международных саммитов гости могут воспользоваться помещениями для двусторонних встреч, имеются также ресторан, малый концертный зал, комнаты отдыха. Дополнительные залы размещены на втором этаже.
Президент осмотрел также и пятизвездочный отель Hilton. В 21-этажном здании имеется 258 номеров, в том числе, восемь президентских люксов. Здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа и другие салоны.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с созданными в отеле условиями, а также парком в деловом центре.
И сегодня же глава государства ознакомился со строительством современных энергоэффективных домов на территории делового центра Olmazor business city.
Территория разделена на 6 лотов, в первом и втором возводятся торговый центр, офисы и развлекательные комплексы. В третьем, четвертом и пятом лотах строятся 28 многоэтажных домов на 2,1 тысячи квартир, в шестом лоте - дошкольное образовательное учреждение и школа на 300 и 500 мест соответственно. На первых этажах домов разместятся магазины. Стены зданий будут состоять из семи слоев, в том числе из базальтового волокна, что обеспечит комфортную температуру летом и зимой.