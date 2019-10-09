Конгресс-холл и отель Hilton готовы к эксплуатации - Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Еще одним адресом визит главы государства стал международный деловой центр Tashkent City. Президент его осмотрел завершенные объекты - Конгресс-холл и отель Hilton, сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Конгресс-холл в Tashkent City имеет возможность трансформации в два или четыре зала

В конгресс-холле общей площадью 43 тысячи квадратных метров созданы необходимые условия для проведения крупных международных мероприятий, переговоров высшего уровня. На первом этаже размещен конференц-зал на 3,5 тысячи человек, который при необходимости может быть трансформирован в два или четыре зала.

Во время международных саммитов гости могут воспользоваться помещениями для двусторонних встреч, имеются также ресторан, малый концертный зал, комнаты отдыха. Дополнительные залы размещены на втором этаже.

© Пресс-служба президента Президент посетил МДЦ Tashkent City

© Пресс-служба президента Президент посетил МДЦ Tashkent City

Президент осмотрел также и пятизвездочный отель Hilton. В 21-этажном здании имеется 258 номеров, в том числе, восемь президентских люксов. Здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа и другие салоны.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с созданными в отеле условиями, а также парком в деловом центре.

И сегодня же глава государства ознакомился со строительством современных энергоэффективных домов на территории делового центра Olmazor business city.

© Пресс-служба президента Президент ознакомился с ходом строительства и обратил внимание на используемые при строительстве инновационные, энергосберегающие технологии

Территория разделена на 6 лотов, в первом и втором возводятся торговый центр, офисы и развлекательные комплексы. В третьем, четвертом и пятом лотах строятся 28 многоэтажных домов на 2,1 тысячи квартир, в шестом лоте - дошкольное образовательное учреждение и школа на 300 и 500 мест соответственно. На первых этажах домов разместятся магазины. Стены зданий будут состоять из семи слоев, в том числе из базальтового волокна, что обеспечит комфортную температуру летом и зимой.