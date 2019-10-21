В Узбекистане объявили новый республиканский праздник

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с тридцатилетием придания узбекскому языку статуса государственного, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка".
"Наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему – как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни," - сказал Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании.
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Напомним, согласно постановлению президента, которое было подписано в начале месяца, праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану.
Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.