19:21 21 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Девушка в национальном костюме

В Узбекистане объявили новый республиканский праздник

© Пресс-служба президента
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik Узбекистан

Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка". В этот день ежегодно по всей стране будут проходить праздничные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с тридцатилетием придания узбекскому языку статуса государственного, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Учебник узбекского языка
Sputnik / Дильшода Рахматова
Обновленный вариант алфавита представили в Узбекистане

Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка".

"Наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему – как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни," - сказал Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании.

На смартфонах Apple официально появился узбекский язык >>

Напомним, согласно постановлению президента, которое было подписано в начале месяца, праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану.

Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.

Теги:
президент Узбекистана, праздник, узбекский язык



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чудеса селекции: метровый огурец и другие овощи-гиганты – фото
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054