В Узбекистане объявили новый республиканский праздник

Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка". В этот день ежегодно по всей стране будут проходить праздничные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с тридцатилетием придания узбекскому языку статуса государственного, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка".

"Наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему – как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни," - сказал Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании.

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Напомним, согласно постановлению президента, которое было подписано в начале месяца, праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану.

Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.