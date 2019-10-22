Мирзиёев выразил недовольство иностранными текстами на вывесках

Топономические знаки в общественных местах, на улицах, фасадах зданий, указатели и рекламные тексты зачастую написаны на иностранных языках, что, к сожалению, свидетельствует об игнорировании требований государственного языка и снижении уровня общей грамотности.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. "Присвоение географическим объектам наименований – один из самых обсуждаемых в нашем обществе языковых вопросов – подчас становится причиной справедливых нареканий", - отметил президент на собрании, посвященном 30-летию придания узбекскому языку статуса государственного.

Топономические знаки в общественных местах, на улицах, фасадах зданий, указатели и рекламные тексты зачастую написаны на иностранных языках, представлены в чуждой нашему менталитету форме, что, к сожалению, свидетельствует об игнорировании требований государственного языка и снижении уровня общей грамотности.

В связи с этим Кабинету министров совместно с Комиссией по терминам с участием широкой общественности следует тщательно изучить и упорядочить данный вопрос.

"Ведь присвоение общественным объектам наименований – это не чье-то личное дело, а прежде всего критерий уровня патриотизма, духовности и культуры нашего общества. Мы никогда не должны забывать об этом", - подчеркнул глава государства.

В этот же день вступил в силу указ президента "О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка", сообщает Минюст.

В соответствии с документом, как мы уже сообщали, 21 октября объявлен "Днем праздника узбекского языка".

Также в структуре Кабинета министров образован Департамент по развитию государственного языка. Одной из основных задач его является осуществление мониторинга за соблюдением законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.

Согласно Указу, будет разработан проект Закона Республики Узбекистан "О государственном языке" в новой редакции, создана Комиссия по терминам с целью официального введения в оборот научно обоснованных новых слов и терминов.

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Вместе с тем будут разработаны Концепция и Государственная программа по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020-2030 годы.

В данных документах будут охвачены такие направления, как сохранение чистоты государственного языка, его обогащение и повышение речевой культуры населения.