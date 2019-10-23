14:56 23 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Рука робота

Конкурс роботехники пройдет в Ташкенте

CC0 / Unsplash / Franck V
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0
Sputnik Узбекистан

За первое место можно получить шесть тысяч долларов, за второе - четыре тысячи и за третье, соответственно - две тысячи.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. С 29 по 31 октября в ташкентском Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" состоится крупнейший в истории страны международный конкурс робототехники, сообщает пресс-служба Мининноваций. 

В международном конкурсе примут участие более 70 участников из 24 государств-членов Организации исламского сотрудничества.

"Для участников направления "Робо-футбол" Международного турнира по робототехнике The First OIC Robotics Challenge в возрасте 17-23 лет будет присуждено 6 тысяч  долларов за первое место, 4 тысячи долларов – за второе место и, соответственно, 2 тысячи долларов за третье", - говорится в сообщении.

В направлении Robo-Sumo за первое место победители получат 5 тысяч долларов за первое место, 3 тысячи за второе и тысячу долларов - за третье место.

Кроме того, победителям конкурса будут вручены памятные призы и сертификаты.

В Ташкенте учатся создавать роботов >>

Напомним, в октябре стало известно, что еще при трех школах "Баркамол авлод" были запущены специализированные курсы по робототехнике RoboCraft. 

Ребята учатся здесь конструировать и программировать роботов. Педагоги предлагают новаторский подход в системе обучения и делают упор на современные образовательные модели, такие, к примеру, как STEAM. В ее рамках ученикам ученикам не только преподают новые знания, но и учат мгновенно применять их на практике. 

Малайзийская компания может построить в Узбекистане завод робототехники >>

Первые подобные курсы были организованы в Республиканском центре "Баркамол Авлод" в январе 2019 года.

Теги:
Конкурс, робототехника, робот, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться