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Курсы по робототехнике

В Ташкенте учатся создавать роботов

© Министерство народного образования
Общество
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Sputnik Узбекистан

На начальном этапе курсы "RoboCraft" дают ученикам возможность ознакомиться с основами программирования, познать азы мехатроники, информатики, робототехники и научиться все это применять на практике.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Еще при трех школах "Баркамол авлод" запущены специализированные курсы по робототехнике "RoboCraft", сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

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Ребята учатся здесь конструировать и программировать роботов. Педагоги предлагают новаторский подход в системе обучения и делают упор на современные образовательные модели, такие, к примеру, как STEAM. В ее рамках ученикам ученикам не только преподают новые знания, но и учат мгновенно применять их на практике.

Курсы "RoboCraft" являются продуктом государственно-частного партнерства.

Проект реализован совместно с Центром инновации, технологии и стратегии при Министерстве народного образования Республики Узбекистан и частными инвесторами.

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На начальном этапе курсы "RoboCraft" дают ученикам возможность ознакомиться с основами программирования, познать азы мехатроники, информатики, робототехники и научиться все это применять на практике. Именно так они получают первичные знания и необходимые навыки алгоритмизации, и учатся самостоятельно управлять собственными роботами.

Напомним, что первые подобные курсы были организованы в Республиканском центре "Баркамол Авлод" в январе 2019 года.

Реализация проекта - это этап осуществления третьей из пяти инициатив президента Узбекистана, которая направлена на организацию эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и интернета.

Теги:
молодежь, Образование, робототехника, Министерство народного образования Узбекистана



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