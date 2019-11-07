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Дорога в Самарканде

В Самарканде предупреждают об опасности отравления угарным газом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Было принято решение регулярно транслировать информационные ролики по электронным LED–мониторам, которые расположены в центральных частях городов. Начали с Самарканда.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. С наступлением холодов участились случаи отравления населения угарным газом в связи с использованием самодельных обогревательных приборов. Многие жители не знают, насколько это опасно, оказываясь заложниками собственной неосведомленности.

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Как сообщает пресс-служба МЧС, было принято решение регулярно транслировать информационные ролики по электронным LED–мониторам, которые расположены в центральных частях городов. Начали с Самарканда. Видеосюжет рассказывает водителям и пешеходам об опасности, которую несут в себе нестандартные и самодельные обогревательные приборы, также речь идет о том, как правильно и эффективно пользоваться природным газом и углем. 

Видеоматериал повторяется каждые пять минут (144 раза в сутки), что обеспечивает максимальный охват данными.

Напомним, последний случай отравления угарным газом произошел в Самарканде на прошлой неделе: в ночь с субботы на воскресение супружеская пара уснула в квартире с обогревательным прибором, который "умельцы" смастерили самостоятельно. Утром проснулась только жена. Её госпитализировали.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, система предупреждения, отравление газом, МЧС Узбекистана



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