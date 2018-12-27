Угарный газ убил мать и сына в Намангане

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Мать и сын в Намангане умерли от отравления угарным газом. Как сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана, инцидент произошел 26 декабря.

Причиной трагедии стала утечка газа из газовой плиты. Ведется расследование.

Узбекистанцам уже не раз напоминали правила безопасности, несоблюдение которых может стоить жизни, однако новости о смертельных случаях в результате отравления угарным газом поступают от правоохранительных органов практически ежедневно.

Так, несколько дней назад скончался студент Наманганского инженерно-строительного института, а на прошлой неделе — годовалая девочка. Мать ребенка положила уголь в печь и уснула, угарный газ просочился в помещение.

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