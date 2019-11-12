В Ташкенте нашли новый способ борьбы с транспортным коллапсом

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. На улицах узбекской столицы в экспериментальном порядке применена разметка на дороге, которая должна предупредить дорожные коллапсы, сообщает ГУВД города Ташкента.
Опыт перенят у сингапурских коллег. Непривычная для узбекских улиц дорожная разметка, в народе "вафельная", обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор. Данная разметка не запрещает поворот направо или налево в некоторых случаях, установленных ПДД.
На текущий момент сеткой из желтых линий разлиновано семь перекрестков на пересечениях улицы Нукусской с улицами Бобура, Абдуллы Каххара, Глинка, Бешагач, Мирабадской, Авлиё-Ота, Афросиаб.
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В ближайшее время разметка появится еще на 18 перекрёстках Ташкента.