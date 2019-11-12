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вафельная разметка в Ташкенте

В Ташкенте нашли новый способ борьбы с транспортным коллапсом

© ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан

На столичных улицах появилась непривычная для местных жителей дорожная разметка. Она может применяться как самостоятельно, так и совместно с другими дорожными знаками.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. На улицах узбекской столицы в экспериментальном порядке применена разметка на дороге, которая должна предупредить дорожные коллапсы, сообщает ГУВД города Ташкента.

Опыт перенят у сингапурских коллег. Непривычная для узбекских улиц дорожная разметка, в народе "вафельная", обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор. Данная разметка не запрещает поворот направо или налево в некоторых случаях, установленных ПДД.

Автомобильная трасса
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Она выполняется в виде сетки с параллельными пересекающимися диагональными линиями желтого цвета и обозначенными границами. Может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком, предупреждающим о приближении к перекрестку, на котором нанесена "вафельница".

На текущий момент сеткой из желтых линий разлиновано семь перекрестков на пересечениях улицы Нукусской с улицами Бобура, Абдуллы Каххара, Глинка, Бешагач, Мирабадской, Авлиё-Ота, Афросиаб.

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В ближайшее время разметка появится еще на 18 перекрёстках Ташкента.

Теги:
разметка, Ташкент, дорога, Ташкент



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