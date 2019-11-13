Один день и минимум гостей: новые правила проведения свадеб в Узбекистане

Праздничные и траурные мероприятия должны проводиться не дольше одного дня, начинаться не раньше 6.00 и заканчиваться не позже 23.00.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Ташкенте состоялся семинар, посвященный сокращению расходов на свадебных, торжественных и траурных мероприятиях в республике, где гражданам еще раз напомнили, какие траты считаются допустимыми, сообщает хокимият.

Согласно совместному постановлению Кенгаша Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, с 1 января 2020 года в Узбекистане вводятся жесткие нормативы проведения торжеств.

Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено >>

Праздничные и траурные мероприятия должны проводиться не дольше одного дня, начинаться не раньше 6.00 и заканчиваться не позже 23.00.

"При этом на мероприятия могут быть приглашены не более 200 человек. Для проведения плова эта цифра увеличена до 250-300 человек", - говорится в сообщении.

Регламентировано и проведение свадеб: в кортеже жениха и невесты не должно быть больше трех автомобилей, а на праздничном мероприятии могут выступать только два исполнителя или же две группы.

За пышные свадьбы начнут штрафовать - проект изменений в КОАП >>

Напомним, в октябре Министерство юстиции Узбекистана вынесло на обсуждение проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.