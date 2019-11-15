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Разметка

ГУВД предлагает жителям новый эксперимент

© ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан

Разметка нанесена на пересечении улиц Амира Темура и Осие (бывший кинотеатр "Казахстан") и выполнена в виде двух пересекающихся по диагонали линий желтого цвета с обозначенными границами перекрестка.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В экспериментальном порядке на проблемные участки дорог наносится еще одна разметка, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Автомобильная трасса
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ею обозначается участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, вынуждающий водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Разметка нанесена на пересечении улиц Амира Темура и Осие (бывший кинотеатр "Казахстан") и выполнена в виде двух пересекающихся по диагонали линий желтого цвета с обозначенными границами перекрестка.

Напомним, на днях на центральных перекрестках города уже появилась новая разметка по опыту Сингапура. Она также обозначает участок, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор.

Отмечается, что оба вида разметки преследуют одну и ту же цель: препятствие заторам на дорогах.

Кроме того, на пересечениях нескольких широких улиц, помимо нанесения экспериментальной разметки, со временем будут организованы так называемые "кармашки" для поворачивающих направо, что позволит еще больше разгрузить перекресток в часы пик.

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"Работа над организацией такой возможности в каждом отдельном случае уже ведется. Кроме того, уже сегодня на многих больших перекрестках разметка такого типа наносится так, чтобы оставить возможность повернуть направо, не заезжая на отмеченный участок", - подчеркнули в ГУВД.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, пробка, ПДД, разметка, ГУВД Ташкента



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