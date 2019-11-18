Лола Юлдашева: "Меня пытались спровоцировать на политические комментарии"

По мнению артистки, некоторые новостные сайты решили использовать творческий продукт в своих целях, исковеркав суть и посыл.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Певица Лола Юлдашева поделилась с подписчиками в Instagram своими мыслями о реакции общественности на выход ее нового клипа.

По мнению артистки, некоторые новостные сайты решили использовать творческий продукт в своих целях, исковеркав суть и посыл. Более того, Лола написала, что ее и ее команду пытались спровоцировать на комментарии политического характера, но она не поддалась, поскольку не дает комментариев на тему политики и не имеет к ней никакого отношения.

"Я человек творческий. Я занимаюсь искусством, а искусство - это зеркало жизни. В своем творчестве я затрагиваю разные темы: социальные, жизненные, порой даже бытовые, и стараюсь делать это честно.

Мы живем в эпоху перемен, когда люди, наконец, могут дышать свободнее и открыто выражать свои мысли, о чем лет 5 назад даже боялись подумать.

На этот раз мы сделали сатирическое видео, где в шутливой форме, с юмором и самоиронией затронули тему ограничений и бюрократии в творчестве.

Я человек искусства, и поэтому единственный комментарий, который я могу дать на подобного рода провокации: "Я гражданин Узбекистана, я люблю свою Родину, люблю её людей и всё, что я делаю, это проявление моей любви и небезразличия к её будущему!".

Напомним, что ранее певица Лола представила второй клип своей песни "Sevgingni menga ayt" ("Скажи мне о своей любви"). Это вторая вариация одноименной песни, вышедшей месяц назад.

В ролике высмеиваются некоторые сферы жизни в республике, поэтому уже за несколько часов это стало одной из самых обсуждаемых премьер последнего времени в узбекском шоу-бизнесе.

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На видео также отреагировала председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова:

По ее мнению, креатив исполнительницы и ее команды в отдельных эпизодах оказался неуместен и даже оскорбителен по отношению к национальным культурным ценностям.