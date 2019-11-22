В ОБСЕ отметили достижения Узбекистана в области защиты свободы СМИ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир отметил высокий уровень взаимодействия своего офиса с МИД Узбекистана и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В ОБСЕ дали оценку эффективности мер Узбекистана в области соблюдения свободы СМИ. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Накануне представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир представил Постоянному совету организации отчет о своей деятельности в этом году. Отдельная глава была посвящена Узбекистану.

В документе Дезир отметил высокий уровень своего взаимодействия с МИД Узбекистана и его главой Абдулазизом Камиловым в ходе Лондонской конференции по свободе СМИ, которая прошла в июле.

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Офис Дезира также дал оценку разрабатываемым Узбекистаном проектам новых законов в сфере развития СМИ, в частности, законопроекта "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, представитель ОБСЕ рассказал об активном сотрудничестве с Агентством информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента и его директором Комилом Алламжоновым. Ранее АИМК успешно провело международный круглый стол, центральным вопросом которого была свобода СМИ в Узбекистане. Отмечается, что в обсуждении приняли участие 20 постпредств государств-участниц ОБСЕ.

В феврале 2020 года стороны намерены организовать в Самарканде второй Центральноазиатский судебный форум по вопросам свободы СМИ в условиях борьбы с нелегальным контентом.

В свою очередь постоянный представитель Узбекистана при ОБСЕ Шерзод Асадов поделился итогами проведения в республике масштабных реформ в области обеспечения свободы слова и безопасности журналистов.

В частности, посол рассказал о мерах по совершенствованию законодательства в сфере СМИ, о необходимости поддержки блогеров и других представителей масс-медиа, а также о внедрении в Узбекистане института омбудсмена по защите интересов журналистского сообщества.

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Узбекистан активно сотрудничает с ОБСЕ в вопросах соблюдения свободы СМИ. Стороны регулярно проводят встречи, на которых обмениваются мнениями по актуальным аспектам, касающимся защиты и продвижения принципов свободы слова и выражения мнений.