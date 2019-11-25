Что ждет население Узбекистана с 1 декабря?

С 1 декабря отменяется обязанность предоставления получателями грантов выписок с банковских счетов, а также информации и ведомственной отчетности о средствах технического содействия в Казначейство Министерства финансов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Пресс-служба министерства юстиции подготовила подборку самых значимых изменений, которые вступят в силу с начала следующего месяца:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik Узбекистан (@sputnikuzb) 25 Ноя 2019 в 6:25 PST

1. Лекарственные средства из списка сильнодействующих веществ будут продаваться только в некоторых аптеках

С 1 декабря 2019 года розничная реализация (отпуск) лекарственных средств, включенных в перечень сильнодействующих веществ, осуществляется исключительно социальными аптеками, а также аптеками, имеющими лицензию на хранение и реализацию (отпуск) наркотических средств и психотропных веществ.

2. Регистрация IMEI-кода будет осуществляться платно

Регистрация мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, в системе регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам будет осуществляться путем обращения физических лиц, импортеров и организаций-производителей к системе, на платной основе.

3. Вид лицензируемой деятельности увеличится на один

Для занятия деятельностью по сохранению недвижимых объектов материального культурного наследия потребуется наличие лицензии.

4. Сотрудники, участвующие в привлечении грантовых средств, будут поощряться

- срок заблаговременного направления в Министерство иностранных дел запросов по вопросам организации визитов в Узбекистан делегаций доноров и их встреч с официальными лицами, а также организации поездок в регионы республики сокращается с 30 до 15 рабочих дней;

отменяется обязанность предоставления получателями грантов выписок с банковских счетов, а также информации и ведомственной отчетности о средствах технического содействия в Казначейство Министерства финансов;

- получатели грантов ежеквартально предоставляют Министерству инвестиций и внешней торговли сведения о полученных и освоенных грантах и реализуемых проектах внешнего безвозмездного содействия;

- руководители государственных органов вправе поощрять работников, непосредственно участвующих в привлечении грантовых средств, в виде единовременного вознаграждения до 15-кратного минимального размера оплаты труда.

5. Вступает в силу Положение о проведении фармацевтических инспекций

Вступает в силу Положение о порядке проведения инспекций в соответствие с требованиями надлежащих практик (GxP).

6. Будет внедрена система энергетического менеджмента

На некоторых предприятиях и организациях будет поэтапно внедряться система энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом (ISO 50001)

Данная система предусматривает следующее:

- прозрачность и объективность оценки эффективности энергопотребления, снижение энергоемкости предприятий, а также уменьшение выбросов в атмосферу;

- эффективность управления энергопотреблением при минимальных затратах ресурсов, в первую очередь финансовых, повышение капитализации активов предприятий;

- повышение конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг.

7. Будет выдаваться новый образец свидетельства тракториста-машиниста

С 1 декабря 2019 года в Ташкенте, с 1 марта 2020 года по всей республике будут выдаваться новые образцы свидетельства тракториста-машиниста, технического паспорта и технического свидетельства.

8. Тренеры будут проходить аттестацию каждые 5 лет

Действующие в республике тренеры каждые 5 лет будут проходить аттестацию на базе Центра научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, а также его филиалов.