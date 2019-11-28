Узбекистанцы смогут проголосовать в Санкт-Петербурге на выборах в Олий Мажлис

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. За границей откроются 53 избирательных участка.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге впервые создан избирательный участок для голосования на выборах Олий Мажлис, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Избирательный участок №41 при Генеральном консульстве республики откроется по адресу: Санкт-Петербург, улица 4-я Красноармейская, дом 4А.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. За границей откроются 53 участка (в прошлом году — 44).

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В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.