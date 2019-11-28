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Руководители пресс-служб обменялись опытом с зарубежными коллегами

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12899854/Rukovoditeli-press-sluzhb-obmenyalis-opytom-s-zarubezhnymi-kollegami.html

В повестке встреч - анализ преобразований в сфере связей с общественностью, новые эффективные инструменты взаимодействия с населением, а также секционная работа, доклады и презентации на актуальные темы.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Москве начала работу международная практическая конференция "Пресс-служба-2019". Она объединила на своей площадке руководителей пресс-служб организаций и ведомств из стран СНГ. Обменяться опытом с коллегами и получить новые знания прибыли и представители министерств и ведомств из Узбекистана.

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AP Photo
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В повестке встреч - анализ преобразований в сфере связей с общественностью, новые эффективные инструменты взаимодействия с населением, а также секционная работа, доклады и презентации на актуальные темы.

Поговорили о том, как работать с негативными отзывами и комментариями в социальной сети, обсудили возможные выходы из кризисных ситуаций, поделились опытом реагирования на острые высказывания со стороны СМИ и отдельных блогеров.

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Напомним, 27 июня этого года президент Узбекистана подписал постановление, направленное на повышение эффективности и безопасности работы прессы, а также на повышение ответственности госорганов, особенно относящихся к ним пресс-служб.

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Глава государства поручил пресс-службам своевременно и полноценно освещать ключевые события и решения своего ведомства, а также оперативно реагировать на запросы журналистов и негативную реакцию общественности.

Теги:
пресса, Узбекистан, свобода слова



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