Землетрясение в Афганистане ощутили в нескольких районах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Сегодняшнее землетрясение в Афганистане ощущалось в некоторых районах Узбекистана, сообщает МЧС.

"3 декабря в Афганистане произошло землетрясение в 11.06 по ташкентскому времени. Слабые толчки дошли до Самарканда, Термеза и Карши", - говорится в сообщении.

Известно, что землетрясение произошло в 542 километрах южнее Ташкента. На территории Узбекистана его ощутили в Самарканде (323 километра, 2 балла), Термезе (66 километров, 3 балла) и Карши (252 километра, 2 балла).

Магнитуда составила 5,2, а глубина – 100 километров.

Напомним, министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

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Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.