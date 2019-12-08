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Пожилая женщина на скамейке

Американские ученые назвали этапы старения человека

© Flickr / Victor
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191208/12964839/Amerikanskie-uchenye-rasskazali-ob-etapakh-stareniya-cheloveka.html

Специалисты проанализировали белки плазмы крови около 4,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Ученые Стэнфордского университета заявили, что старение старение человека проходит в несколько этапов. Об этом сообщается на портале Nature Medicine.

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Они проанализировали белки плазмы крови около 4,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

Специалисты пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Ранее британский научный журнал The Lancet опубликовал исследование, посвященное среднему возрасту проявления признаков старения в разных странах. Согласно полученным экспертами результатам, среднестатистический возраст старения составляет 65 лет, однако в Узбекистане он наступает гораздо раньше — в 57 лет. Таким образом, республика заняла 183-е место в общем рейтинге стран.

Теги:
США, Наука, Ученые, человек, старение



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