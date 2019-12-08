Американские ученые назвали этапы старения человека

Они проанализировали белки плазмы крови около 4,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.
Специалисты пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.
Ранее британский научный журнал The Lancet опубликовал исследование, посвященное среднему возрасту проявления признаков старения в разных странах. Согласно полученным экспертами результатам, среднестатистический возраст старения составляет 65 лет, однако в Узбекистане он наступает гораздо раньше — в 57 лет. Таким образом, республика заняла 183-е место в общем рейтинге стран.