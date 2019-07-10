Мининфоком Узбекистана в поисках предложений по развертыванию сетей 5G

Предложение предлагает включить в себя пробную схему развертывания сети 5G, информацию об оборудовании и сведения о необходимых ресурсах.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций пригласило операторов, провайдеров и поставщиков телекоммуникационного оборудования Узбекистана представить предложения по развертыванию сетей 5G, сообщается на официальном сайте.

Данное предложение предлагает включить в себя пробную схему развертывания сети 5G, информацию об оборудовании и сведения о необходимых ресурсах, опыте и финансировании для поддержки демонстрационного проекта 5G.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане >>

Также может быть предложена бизнес-модель для варианта использования 5G в более широком масштабе по всей республике, включая сельское хозяйство, системы "умный транспорт", "умный город", "безопасный город", образование, здравоохранение, промышленность, проекты для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, в мае Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G.

Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G >>

Согласно данным, среднестатистический абонент в Узбекистане имеет доступ к 4G только в 49,9% случаев.

Еще в конце апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в республике.

Huawei рассказали о новых технологиях в Узбекистане >>

Сети 5G позволяют обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, это в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Первой страной в мире, которая начала использовать сети 5G, стала Южная Корея.