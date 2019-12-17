Уникально и без подземных парковок: новые планы по Bukhara City - фото

В результате внесенных изменений территория Bukhara City значительно увеличилась - сегодня речь идет уже о 83 гектарах.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В дирекции по строительству и использованию объектов на территории Bukhara City раскрыли Sputnik Узбекистан детали проекта, а также объяснили, почему было решено отказаться от подземных парковок, сократить жилой фонд, как стать участником проекта и что будет с бизнесменами, работающими на территории сейчас.

В марте текущего года во время визита в Бухарскую область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стало известно о планах по строительству в древнем городе современного жилого и делового центра Bukhara City.

Дизайн-студия Vertebra Проект Bukhara City

Концепция городка разработана турецкой дизайн-студией Vertebra, которая, как сообщается, сохранила городской силуэт Бухары в его историческом стиле.

Объект будет располагаться недалеко от центра города в районе, прилегающем к улицам Хафиза Таниша Бухари, Зульфии, Каюма Муртазоева, Ибрагима Муминова и улице Промышленников. Это территория практически бездействующей промышленной зоны, где когда-то располагались деревообрабатывающий завод, мелькомбинат, мясокомбинат, мебельная фабрика и другие крупные производства.

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Первоначально сообщалось, что Bukhara City раскинется на 46 гектарах. Однако в результате внесенных изменений его территория значительно увеличилась, и сегодня речь идет уже о 83 гектарах.

Sputnik На месте возведения комплекса Bukhara City

В целом же концепция осталась прежней, за исключением некоторых нюансов. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в дирекции по строительству и использованию объектов на территории City, проект разделен на 80 лотов – это участки земли размерами от двух до восьми тысяч квадратных метров.

По словам начальника отдела рекламы и привлечения инвестиций дирекции Рустама Хатамова, основная часть территории уже расчищена, а центр мини-городка готов к застройке.

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"В некоторых местах пока еще продолжают свою деятельность частные предприниматели. Но если инвестор выберет именно этот участок, бизнесмен получит месяц срока и предусмотренную компенсацию", - поясняет он.

Промышленное наследие и современные ориентиры

В новом городке, предварительная сметная стоимость которого составляет порядка полумиллиарда долларов США, будут построены одна клиника, две школы, три детских сада, библиотека, по одному культурному и научному центру, музей.

Будет здесь и своя галерея современного искусства. Расположится она у здания бывшего мелькомбината. Это единственный объект промышленного наследия бывшего Союза, который получит новую жизнь в современном городке, переродившись в уникальное кафе.

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Территорию всего комплекса будут питать отдельные линии инженерных коммуникаций: вода, электричество, газ, канализация…

"Изначально предполагалось возвести 68 жилых домов и 5 гостиниц. Однако по запросу хокимията проектировщики увеличили число гостиниц до 19, сократив количество жилого фонда до 53 объектов", - говорит Хатамов.

Гостиницы расположат вдоль трамвайного пути. Этот вид транспорта символический, больше предназначенный для удобства гостей внутри городка. Депо будет находиться на первом этаже пятиэтажной парковки.

Для машин на газе и туристов на велосипедах

С учетом того что в основной своей массе местные машины ездят на сжиженном газе, подземных автостоянок здесь не будет. Зато появятся надземные - отдельные и вдоль дорог.

"Парковки будут и во дворах жилых домов. Причем каждому жителю гарантированно выделят место: то есть если в доме 50 квартир, то во дворе будет 50 парковочных мест", - поясняет Хатамов.

Дизайн-студия Vertebra Проект Bukhara City

Решение с отказом от подземных автостоянок обусловлено необходимостью проветривания помещения из-за приоритетного использования газового оборудования. С учетом этого спроектированы мелкими блоками и здания. При этом учитывалось направление ветра и солнца - для равнозначной доступности света.

Панорама старого города будет хорошо проглядываться с высотных строений, где преимущественно расположатся гостиничные номера. Внизу же - пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Все это должно создать дополнительные удобства для туристов.

Дизайн-студия Vertebra Проект Bukhara City

"Проектировщики провели анализ. Почти возле каждой достопримечательности старого города есть хаузы. Это создает микроклимат. В проекте решено использовать тот же подход. Тут рядом протекает канал. Его новое русло проложат по городку. Вода будет фильтроваться", - говорит представитель дирекции.

Конкуренция на частную собственность

Для привлечения инвесторов дирекция обратилась в посольства зарубежных стран, аккредитованных в Узбекистане, проводятся регулярные встречи с представителями бизнес-среды в разных городах внутри страны. Налажена реклама, в том числе и в соцсетях.

Объясняется и порядок участия в проекте.

Дизайн-студия Vertebra Проект Bukhara City

"Инвестор выбирает лот и оплачивает 15 процентов от стоимости земли. Если в течение 10 дней после этого тем же лотом не заинтересуется другой участник, то участок оформляется в частную собственность и заключается договор с дирекций. Если же соперник все же появится, то цена за квадратный метр увеличивается на 50 процентов", - объясняет Рустам Хатамов.

По его словам, заинтересованных много. Среди зарубежных инвесторов это в основном бизнесмены Египта, Кувейта, Афганистана, Китая, Кореи, которые заглядываются больше на гостиницы. Пока они прицениваются, 15 лотов под строительство домов и отелей уже приобрели местные предприниматели.

Дизайн-студия Vertebra Проект Bukhara City

В данное время идет процесс заключения договоров. В начале 2020-го они уже смогут приступить к строительству. Общий же срок реализации проекта составляет 4 года.