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Снос ветхого жилья в Ташкенте

Минюст предложил ввести уголовную ответственность за нарушение порядка изъятия земли

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13107176/Minyust-predlozhil-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-narushenie-poryadka-izyatiya-zemli.html

По информации ведомства, принятие данного законопроекта обеспечит соблюдение прав собственников и повысит ответственность государственных органов и должностных лиц в этом отношении.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана предложило за нарушение порядка изъятия земельных участков привлекать должностных лиц к уголовной ответственности, сообщается на официальном сайте.

"Разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, предусматривающие усиление ответственности должностных лиц за причиненный собственникам ущерб", - говорится в сообщении.

В проекте планируется дополнить Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности новой статьей 61-3. Согласно поправкам, нарушение порядка изъятия земельных участков может повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150-кратной базовой расчетной величины.

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Вместе с тем если те же самые правонарушения приводят к небольшому ущербу, причиненному вследствие сноса зданий, сооружений, рубки, повреждения деревьев, их частей без предварительной и полной компенсации за имущество по рыночной стоимости, могут повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере от 150 до 200-кратной базовой расчетной величины.

А вот если нарушение порядка изъятия земельных участков происходит после наложения административных взысканий, то за это устанавливается уголовная ответственность.

Также предусматриваются такие меры, как штраф от 200 до 250-кратной базовой расчетной величины или от 300 до 360 часов принудительных общественных работ либо до 2 лет исправительных работ.

Кроме того, статьей предлагается ужесточить ответственность и меры наказания в случаях нарушения порядка изъятия земельных участков, повлекшие за собой снос зданий и других сооружений, рубку, повреждение деревьев, их частей на изъятом земельном участке без предварительной и полной компенсации за имущество по рыночной стоимости.

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В данных случаях ответственность возникает после наложения административного взыскания за действия, перечисленные выше, или в случае существенного ущерба, нанесенного собственнику.

По информации Минюста, принятие данного законопроекта обеспечит соблюдение прав собственников и повысит ответственность государственных органов и должностных лиц в этом отношении.

Теги:
проект закона, Уголовный кодекс, кодекс, чиновники, чиновник, собственность, земля, Земля, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан



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