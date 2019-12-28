В Узбекистане объявлена лавинная опасность

МЧС просит жителей соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, обращаться на номер 1050.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. МЧС республики предупреждает жителей страны о лавинной опасности, которая надвинется на горные районы Узбекистана в период с 29 декабря 2019 года по 2 января 2020 года включительно.

В ведомстве просят жителей соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, обращаться на номер 1050.

Две недели назад МЧС также обратилось к туристам и отдыхающим в горах с просьбой соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны. Лавинная опасность из-за схода снега была объявлена в Узбекистане по урочищу "Чимган".

Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз >>

Напомним также, что на прошлой неделе в Узбекистане открылся крупнейший горнолыжный курорт "Амирсой". Он имеет две канатные дороги с общей протяженностью в 3 км и восемь горнолыжных трасс различной сложности с общей длиной 10 км. Имеется зимняя канатная дорога с общей длиной 21,93 км и с пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час.