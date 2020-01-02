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Ученики идут на занятия

Старшеклассники Узбекистана получат возможность выбирать предметы обучения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200102/13149290/Uchaschiesya-10-11-klassov-poluchat-vozmozhnost-vybirat-predmety-obucheniya.html

Введение вариативных учебных программ является добровольным и при внедрении школы будут принимать во внимание наличие высококвалифицированных и опытных учителей.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Начиная с третьей четверти 2019-2020 учебного года в общеобразовательных школах Узбекистана будут введены вариативные учебные программы для учащихся 10-11 классов, сообщает Министерство народного образования.

Данный эксперимент продлится до конца 2019-2020 учебного года, а его целью является предоставление возможности учащимся углубленного изучения интересующих их предметов, подготовиться к вступительным экзаменам вузов. 

"Выбор направления в классе будет определяться путем опроса учащихся 10-11 классов. При этом, один ученик может выбрать только одно направление", - говорится в сообщении.

Для организации факультативных классов предлагаются следующие направления: иностранные языки и филология; финансы и экономика; технология; естественные науки; социально-гуманитарное.

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Также в МНО заверили, что введение вариативных учебных программ является добровольным и при внедрении школы будут принимать во внимание наличие высококвалифицированных и опытных учителей.

 

"Если по результатам опроса количество учащихся, изъявивших желание обучаться в соответствующем классе, превысит 35 учеников, в таких случаях ученики будут зачислены в соответствующий класс на основании результатов экзаменов по соответствующим предметам", - добавили в МНО.

Если в соответствующем классе количество учащихся будет не более 35 учащихся, они будут зачислены в данный класс без экзаменов.

В результате внедрения вариативных учебных планов сокращается количество обязательных предметов для учащихся 10- и 11-классов с 15 до 8. В процессе апробации данной учебной программы будут преподаваться в обязательном порядке такие предметы как, родной язык и литература, узбекский/русский язык, иностранный язык, история, математика, информатика, основы духовности и физическое воспитание.

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Количество часов обязательных предметов не должно быть меньше количества часов, указанных в базовой учебной программе (19 часов в 10-м классе и 19,5 часа в 11-м классе).

Обязательные предметы также могут быть выбраны в качестве факультативных предметов. В то же время, при выборе обязательного предмета в качестве факультативного предмета, дополнительные часы добавляются к обязательным часам.

Теги:
Обучение, школьники, Школа, школы, школа, Узбекистан, Узбекистан



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