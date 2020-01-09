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Церемония бракосочетания.

Самаркандские парочки оказались первыми нарушителями новых свадебных правил

© Sputnik / Михаил Маркив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200109/13177801/Samarkandskie-parochki-okazalis-pervymi-narushitelyami-novykh-svadebnykh-pravil.html

Самаркандцы отличились торжествами в праздничные дни: семья в один день справляла аж четыре свадьбы.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Самарканде начали наказывать семьи, чьи свадьбы оказались слишком пышные, сообщает STV.

"Несмотря на утвержденный парламентом порядок, в Самаркандской области 4-5 января было проведено несколько свадеб, в которых количество гостей превышало 200 человек", - говорится в сообщении.

Так, например, в махалле "Ходжа Ахрора Вали" Самаркандского района среди приглашенных на свадьбу было около 370 человек. Во время праздничного торжества не раз имели место случаи помпезности, в частности, с выбрасыванием денег на "ветер".

Семья в один день справляла аж четыре свадьбы - три суннат туя и воссоединение молодой пары.

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Представители схода граждан объясняются, что с их стороны, на основании устного разрешительного документа от хокимията Самаркандского района, был выдан акт о проведении свадьбы с предоставленным количеством гостей.

Напомним, с 1 января в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

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С этого года семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06.00 до 23.00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23.00 не допускается.

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Также запрещаются дополнительные сопутствующие мероприятия и при проведении похорон, траурных церемоний; принимать участие в семейных мероприятиях могут до 200 человек, на плове – до 250. На совместных свадьбах могут присутствовать до 250 человек, на связанных с ними церемониях раздачи плова – до 300. Количество участников похоронных и поминальных мероприятий не ограничивается.

Теги:
праздник, гости, жених, Невеста, свадьба, Узбекистан, Узбекистан



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