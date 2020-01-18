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"Не правильно поняли!" - агентство "Узатом" разъяснил свою презентацию

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200118/13249791/Ne-pravilno-ponyali---agentstvo-Uzatom-razyasnil-svoyu-prezentatsiyu.html

В социальных сетях распространилось неверное толкование вырванных из контекста презентации агенства "Узатом" слайдов, которые затрагивали вопросы безопасности ядерных технологий.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Ташкенте прошел открытый диалог на тему "Перспективы развития энергетической сферы в Узбекистане". На встрече представители Министерства энергетики и Агентства "Узатом" выступили с докладами и презентациями перед журналистами.

Глава агентства Узатом Журабек Мирзамахмудов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Однако в социальных сетях распространилось неверное толкование вырванных из контекста презентации агенства "Узатом" слайдов, которые затрагивали вопросы безопасности ядерных технологий.

Пресс-служба министерства энергетики акцентирует внимание на слайде, где представлены данные о влиянии радиации и облучения на развитие генетических мутаций, подчеркивая, что блогеры неверно трактуют эту информацию.

Context.uz
Фото с Telegram-канала Context.uz

В этой связи Минэнерго отмечает, что докладчик в ходе своего выступления указывал на следующие факты:

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© Sputnik / РИА Новости
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"В настоящее время вокруг атомной энергетики и использования ядерных технологий распространено много мифов, не имеющих отношение к действительности. Одним из них является то, что от воздействия радиации возникают генетические изменения у живых организмов. Существует миф, что в лесах Чернобыля водятся двухголовые звери или мутанты. На следующих слайдах можно увидеть, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время люди не проживают, не ведется хозяйственная деятельность, в связи с чем природа расцветает," - говорится в сообщении.

Кроме развеивания этих мифах, на мероприятии были детально разъяснены преимущества атомных электростанций и уровень безопасности современных ядерных технологий.

Теги:
Узбекистан, пресс-конференция, Узатом



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