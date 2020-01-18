"Не правильно поняли!" - агентство "Узатом" разъяснил свою презентацию

В социальных сетях распространилось неверное толкование вырванных из контекста презентации агенства "Узатом" слайдов, которые затрагивали вопросы безопасности ядерных технологий.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Ташкенте прошел открытый диалог на тему "Перспективы развития энергетической сферы в Узбекистане". На встрече представители Министерства энергетики и Агентства "Узатом" выступили с докладами и презентациями перед журналистами.

Однако в социальных сетях распространилось неверное толкование вырванных из контекста презентации агенства "Узатом" слайдов, которые затрагивали вопросы безопасности ядерных технологий.

Пресс-служба министерства энергетики акцентирует внимание на слайде, где представлены данные о влиянии радиации и облучения на развитие генетических мутаций, подчеркивая, что блогеры неверно трактуют эту информацию.

Context.uz Фото с Telegram-канала Context.uz

В этой связи Минэнерго отмечает, что докладчик в ходе своего выступления указывал на следующие факты:

"В настоящее время вокруг атомной энергетики и использования ядерных технологий распространено много мифов, не имеющих отношение к действительности. Одним из них является то, что от воздействия радиации возникают генетические изменения у живых организмов. Существует миф, что в лесах Чернобыля водятся двухголовые звери или мутанты. На следующих слайдах можно увидеть, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время люди не проживают, не ведется хозяйственная деятельность, в связи с чем природа расцветает," - говорится в сообщении.

Кроме развеивания этих мифах, на мероприятии были детально разъяснены преимущества атомных электростанций и уровень безопасности современных ядерных технологий.