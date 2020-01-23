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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев при пожаре

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (14)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13283896/Patriarkh-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-uzbekistantsev-v-pozhare.html

Предстоятель также глубоко соболезнует всем, кого коснулась эта трагедия в Томской области.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву из-за гибели граждан Узбекистана при пожаре в Томской области, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

"Святейший патриарх выражает президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в Томской области. Предстоятель также глубоко соболезнует всем, кого коснулась эта трагедия", - написал Легойда.

Ташкентская епархия Русской православной церкви объединяет приходы, монастыри и учебные заведения РПЦ на территории Узбекистана. Глава епархии митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий также возглавляет Среднеазиатский митрополичий округ РПЦ. В округ входят Бишкекская, Душанбинская и Ташкентская епархии, а также патриаршее благочиние приходов Русской православной церкви в Туркменистане.

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Напомним, пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

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В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.

В следственном управлении СК РФ по Томской области сообщили, что тела погибших будут отправлены на родину после проведения необходимых экспертиз. По словам собеседника, все процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (14)
Теги:
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