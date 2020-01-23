Замхокима объяснил, почему Ташкенту нужны ночные клубы

По мнению Шукурова Элбека, клубы помогают развивать туризм в республике и получать доходы, поэтому ограничений на деятельность не будет.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров рассказал на встрече с журналистами, зачем столице необходимы ночные клубы, пишут узбекские СМИ.

"Ташкенту нужны ночные клубы. Необходимо только обеспечить безопасность посетителей. Если будет безопасность, то никто не будет ограничивать их деятельность. Клубы также помогают развить туризм и получать доходы", — говорится в сообщении.

Напомним, в июле было принято постановление правительства республики "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на предприятиях общественного питания и развлекательных объектах, действующих в ночное время".

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Тогда принимать посетителей по ночам получили право заведения, имеющие систему видеонаблюдения со сроком хранения записей не менее 30 дней.

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Также в списке требований — наличие освещенной прилегающей территории, средств пожаротушения, аптечек, табличек со схемами эвакуации, номерами телефонов экстренных и спасательных служб — на видных местах.