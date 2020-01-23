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Интервью

В Узбекистане создан фонд в поддержку национальных масс-медиа

© Fotolia / Mihajlo Maricic
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13286045/V-Uzbekistane-sozdan-fond-v-podderzhku-natsionalnykh-mass-media.html

Фонд ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества масс-медиа.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа зарегистрировался в Министерстве юстиции Узбекистана в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности, сообщатся в Telegram-канале.

"Цель организации — содействие созданию равных условий для средств массовой информации на медиарынке, их развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров", - говорится в сообщении.

Фонд также ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества масс-медиа.

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В число приоритетных задач фонда входят и укрепление материально-технической базы средств массовой информации, поддержка деятельности журналистов и блогеров, оказание им юридической, организационной, технической и другой помощи.

Напомним, в декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил повысить открытость всех государственных органов и активизировать их взаимодействие с представителями СМИ.

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Ранее президент Узбекистана раскритиковал чиновников, заявив, что они при взаимодействии с народом и прессой зачастую пренебрегают культурой общения. По его словам, отдельные руководители "усугубляют проблему своим высокомерием, напыщенностью" вместо того, чтобы предупреждать конфликтные ситуации.

Теги:
пресса, медиа, Министерство юстиции Узбекистана, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Узбекистан, Узбекистан



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