В Ташкентской области создадут фармацевтический кластер

Кластер включит в себя Фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой и промышленную зону.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Кибрайском района Ташкентской области создадут инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Это следует из постановления президента.

На территории кластера будут созданы Фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой и промышленная зона.

В состав вуза войдут научно-исследовательские центры и лаборатории, учебно-научные лаборатории, виварий, фармакопейный центр, симпоизум-центр с гостиницей и другое.

В промышленной зоне будут выпускаться инновационные лекарства, изделия медицинского назначения и медицинская техника.

Одной из основных задач кластера является развитие фармацевтической отрасли Узбекистана путем внедрения ноу-хау и высоких технологий с учетом международного опыта.

Среди основных задач университета — подготовка квалифицированных кадров в области производства лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, косметологии и другого.

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Кластер построят на участке площадью 43,75 гектара. Основные источники финансирования — иностранные кредиты. В частности, одним из инвесторов выступил Эксимбанк Кореи. Объем вложений составил 136 миллионов долларов.

Проект разделили на две фазы. Ожидается, что кластер будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.