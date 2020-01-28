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Производство лекарств на фармацевтической фабрике

В Ташкентской области создадут фармацевтический кластер

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200128/13327378/V-Tashkentskoy-oblasti-sozdadut-farmatsevticheskiy-klaster.html

Кластер включит в себя Фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой и промышленную зону.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Кибрайском района Ташкентской области создадут инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Это следует из постановления президента. 

На территории кластера будут созданы Фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой и промышленная зона.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В состав вуза войдут научно-исследовательские центры и лаборатории, учебно-научные лаборатории, виварий, фармакопейный центр, симпоизум-центр с гостиницей и другое.

В промышленной зоне будут выпускаться инновационные лекарства, изделия медицинского назначения и медицинская техника.

Одной из основных задач кластера является развитие фармацевтической отрасли Узбекистана путем внедрения ноу-хау и высоких технологий с учетом международного опыта.

Среди основных задач университета — подготовка квалифицированных кадров в области производства лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, косметологии и другого.

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Кластер построят на участке площадью 43,75 гектара. Основные источники финансирования — иностранные кредиты. В частности, одним из инвесторов выступил Эксимбанк Кореи. Объем вложений составил 136 миллионов долларов.

Проект разделили на две фазы. Ожидается, что кластер будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

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Теги:
Ташкентская область, фармацевтика, технологии, Наука



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