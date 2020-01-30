Сколько студентов из Узбекистана находятся сейчас в КНР

В настоящее время на территории Китая находятся 72 студента из Узбекистана, с которыми сотрудники посольства поддерживают постоянный диалог.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Более 70 студентов из Узбекистана находятся в КНР, где произошла вспышка нового типа коронавируса, жалоб на здоровье от них не поступало, информирует Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

"В настоящее время на территории Китая, где наблюдается сложная эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана, с которыми сотрудники посольства республики в Китае, службы Генерального консульства и администрация университета поддерживают постоянный диалог", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД Узбекистана настоятельно рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, новым вирусом заражены в КНР уже 5 974 человека, из них 132 скончались.

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Ранее глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов посоветовал гражданам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.